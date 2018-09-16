Не убиться в очередях: Почему статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе, нужно оформлять уже сейчас. Новости

Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, детям Донбасса, в том числе внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), необходимо оформлять уже сейчас, чтобы в будущем иметь возможность получить помощь. Такое мнение высказала менеджер программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») Валерия Вершинина (на фото).

Сейчас статус не обеспечен ни финансово, ни льготами. Но, по словам Вершининой, для начала нужно провести оценку потребностей таких детей. «Ключевая идея, когда разрабатывали этот статус, была в том, что, к сожалению, сейчас невозможно провести оценку потребностей таких детей. Есть видение, что этим детям будет необходима реабилитационная помощь. Но не существует ни одной статистики. И тут пошли непопулярным путем – решили создать статус, процедуру, а потом, в зависимости от того, какое количество людей зарегистрируется, провести оценку, какие бюджетные ресурсы для этого необходимы и закладывать их. Поэтому сейчас может казаться, что эта такая процедура, которая ничего не дает прямо сейчас и поэтому люди не хотят ее проходить», – сказала она.

Но, как отметила она, есть несколько особенностей. «Первое, когда даст, и когда все люди, имеющие право, начнут хотеть его, очереди будут такие же, как и в начале 2014 года были в Управлениях труда и социальной защиты населения, когда регистрировали ВПЛ. И тогда можно будет просто убиться в очередях. Нуждающиеся в реабилитации, когда государство заложит деньги (я надеюсь, в следующем году), смогут получить или путевку в санаторий, или направление на определенную реабилитацию или еще что-то», – объяснила Вершинина.

Она отмечает, что сейчас, поскольку эта процедура не требует денег, не требует каких-то особенных стараний и усилий, стоит это сделать. «Это такой небольшой вклад в будущую возможность получить помощь. Если, к сожалению, в следующем году государство не сможет заложить в бюджет деньги, вы потратите день-два своей жизни на это оформление. Но даже тогда все равно будет возможность, что эти инструменты будут заложены, что будет реабилитация, которую дети смогут получить», – сказала Вершинина.

Вершинина отметила, что сейчас сложно сказать, какой будет государственная политика. Проходило много обсуждений возможных мероприятий и речь шла об определенных реабилитационных мероприятиях, о предоставлении таким детям специализированного медицинского и психологического сопровождения. «К сожалению, сейчас еще очень мало детей зарегистрировано. Еще нельзя говорить об исследовании их потребностей для того, чтобы определиться, какое именно соотношение помощи этим детям необходимо. Но мы надеемся, что в следующем году уже будет разработан определенный план мероприятий в отношении детей, пострадавших от конфликта. Все имеют определенные предположения. Но фактически только сейчас, когда собираются эти заявления, когда делаются акты обследования, комиссии получают информацию о реальном состоянии здоровья детей, их психологическом состоянии, что именно им необходимо, какое соотношение каких категорий. Сейчас мы думаем, что наибольшая категория – это дети ВПЛ, но посмотрим по результатам регистрации как оно будет», – резюмировала Валерия Вершинина.

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют: вскоре льготы появятся.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось, в Украине среди детей-переселенцев 35 тысяч потенциальных кандидатов на получение статуса пострадавших вследствие военных действий. На текущий момент такой статуc получили 1665 детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Черноморская телерадиокомпания»

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