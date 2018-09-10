Координатору ОБСЕ удалось пообщаться с шестью украинскими пленными в «ДНР». Новости

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриш впервые сегодня, 10 сентября, провел конфиденциальные беседы с шестью украинскими пленными военнослужащими в следственном изоляторе неподконтрольного украинский власти Донецка. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

«Сегодня вместе с моим коллегой из Минска Матиасом я имел возможность поговорить с шестью людьми здесь. У нас прошел очень открытый обмен мнениями. Я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что впервые у меня была возможность поговорить с удерживаемыми конфиденциально в двухстороннем формате, без каких-либо третьих сторон в присутствии нашего разговора. Это вообще впервые случилось»», – сказал Фриш.

В планах у Фриша посетить удерживаемых в других местах. «Я очень рад, что у меня появилась такая возможность поговорить конфиденциально с удерживаемыми как здесь, так и в отдельных районах Луганской области. Так что все честно, и я хочу подчеркнуть, что это был очень важный шаг», – отметил координатор ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 сентября, координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш посетит «ДНР».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» утверждают, что в ходе визита координатора гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриша на неподконтрольную Украине территорию Луганской области, который прошел 8 и 9 сентября, сообщили о своей готовности передать украинским властям 44 осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в тюрьмах «республики».

Напомним, в Харьковской правозащитной группе сообщили, что правозащитники в августе в колониях «ЛНР» умерли пятеро заключенных.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек. Правозащитники обнародовали мониторинг нарушений прав заключенных в тюрьмах «Л-ДНР». В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в тюрьмах «ЛНР».

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