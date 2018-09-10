Координатору ОБСЕ удалось пообщаться с шестью украинскими пленными в «ДНР». Новости

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Тони Фриш впервые сегодня, 10 сентября, провел конфиденциальные беседы с шестью украинскими пленными военнослужащими в следственном изоляторе неподконтрольного украинский власти Донецка. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.
«Сегодня вместе с моим коллегой из Минска Матиасом я имел возможность поговорить с шестью людьми здесь. У нас прошел очень открытый обмен мнениями. Я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что впервые у меня была возможность поговорить с удерживаемыми конфиденциально в двухстороннем формате, без каких-либо третьих сторон в присутствии нашего разговора. Это вообще впервые случилось»», – сказал Фриш.
В планах у Фриша посетить удерживаемых в других местах. «Я очень рад, что у меня появилась такая возможность поговорить конфиденциально с удерживаемыми как здесь, так и в отдельных районах Луганской области. Так что все честно, и я хочу подчеркнуть, что это был очень важный шаг», – отметил координатор ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что сегодня, 10 сентября, координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш посетит «ДНР».
Как сообщалось ранее, в «ЛНР» утверждают, что в ходе визита координатора гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фриша на неподконтрольную Украине территорию Луганской области, который прошел 8 и 9 сентября, сообщили о своей готовности передать украинским властям 44 осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в тюрьмах «республики».
Напомним, в Харьковской правозащитной группе сообщили, что правозащитники в августе в колониях «ЛНР» умерли пятеро заключенных.
Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек. Правозащитники обнародовали мониторинг нарушений прав заключенных в тюрьмах «Л-ДНР». В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в тюрьмах «ЛНР».
Читайте также:
- Координатор ОБСЕ должен посетить всех украинских военных, удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольном Донбассе
- По статье «шпионаж» в «Л-ДНР» сажают за инакомыслие, – правозащитники
- Это кого надо контрабанда: Как в «ДНР» на 20 лет посадили «командира разведвзвода»
- В «ДНР» в нечеловеческих условиях тайно содержат пленных военных ВСУ, – блогер
- Омбудсмен Украины обратилась в Красный Крест в связи с гибелью заключенных в «ЛНР» (Документ)
- В «ЛНР» погибли заключенные, которых должны были передать на подконтрольную Украине территорию
- Осужденные из неподконтрольного Донбасса обратились к президенту Украины – ждут возвращения
- Сегодня координатор от ОБСЕ посетит «ДНР»
Комментарии