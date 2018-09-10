Воровали: Кремлевский политолог после убийства Захарченко прогнозирует перемены в экономике «ДНР». Новости

После убийства «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» определенные изменения произойдут в экономике. Такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры в РФ Алексей Чеснаков (на фото), в интервью «ТАСС».

«Не секрет, что по необходимости, очень много времени уделяя делам сугубо военным, Захарченко оставлял вопросы экономики разного рода доверенным лицам, которые, как часто бывает, его доверием, увы, злоупотребляли. Проще говоря, воровали. Вот тут надо наводить порядок. Деньги должны идти на нужды простых людей, а не в карманы министров», – сказал Чеснаков.

В то же время существенных изменений в политическом курсе после гибели Захарченко не случится. «Уверен, что существенных изменений чисто политического свойства не произойдет. Авторитет Захарченко в местном обществе так высок, что и после его гибели он еще долго будет направлять ход событий», – сказал политолог.

Поэтому, считает Чеснаков, «курс на укрепление независимых политических институтов продолжится». «Во внешней политике сохранится пророссийский вектор и приверженность Минским соглашениям. Денис Пушилин, возглавивший теперь республику, сам стоял у ее истоков и с самого начала участвовал в минских переговорах, являясь по сути их соавтором», – сказал Чеснаков.