В Украине меняют правила парковки и ужесточают штрафы за нарушение ПДД: Реакция Покровска (Видео). Новости

В Украине меняют правила парковки и ужесточают штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Фото и видео-фиксация нарушений будет проводиться без участия патрульных и водителей. Новые требования вступят в силу в конце сентября.

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) водители паркуются где придется: на газоне, тротуаре и проезжей части. Говорят, места для стоянок – в дефиците. «Очень много автомобилей, а парковок мало», «Дисциплины не будет, негде парковаться», – говорят водители.

Дисциплинировать водителей решили в правительстве. С 27 сентября вступает в силу новый закон. Теперь полиция будет имеет право эвакуировать автомобили, припаркованные на зебре, трамвайных путях или ж/д-перездах. «В следующий раз он будет понимать, что здесь машину ставить нельзя. А то мы машины побросаем, проезжая часть уменьшается», – сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.

Платить за эвакуацию и штрафстоянку обяжут владельцев авто. Но они к этому пока относятся скептически. Считают, эвакуаторов на всех не хватит. «Эвакуаторы, а они у нас вообще есть? Может один да и все», «Были бы парковки, люди, может быть, и парковались правильно», – говорят водители.

Ловить нарушителей будут не только копы, но и муниципальные инспекторы. «Думаю, что несколько человек, возможно, будет добавлено в комитет самоорганизации для того, чтоб они занимались вот этой работой», – сказал заместитель Покровского городского головы Валерий Аржавитин.

Нарушения инспекторы будут фиксировать на камеру. Составить протокол смогут без участия водителя. Поэтому, прежде, чем оплатить штраф, нужно убедиться в подлинности протокола. Юристы говорят, номер счета или «липовый» чек могут подсунуть мошенники. При этом четкой системы штрафов за неправильную парковку – нет. «Сумма штрафа за нарушение парковки оставляет 20-кратный размер от стоимости парковки на один час», – разъяснил директор коллегии адвокатов Покровска Александр Таранюк.

«Это чересчур, конечно, не знают уже, как шкуру с нас содрать. Надо в центре тогда парковочные сделать, пространство чтоб было, а так…», – поделился водитель Григорий.

Юристы говорят: если оплатить штраф в течение 10 дней, сумма будет в два раза меньше. Протокол будут выписывать не на водителя, а на собственника авто. Поэтому тем, кто ездит по доверенности, советуют переоформить документы в сервисных центрах МВД.

Источник: ТК «Донбасс»

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