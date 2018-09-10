Художница из Мариуполя разработала эскизы оберегов для героев фильма «Захар Беркут» (Видео). Новости

По эскизам юной художницы из Мариуполя (Донецкая обл.) Анны Поляковой (на фото) создадут обереги для героев фильма «Захар Беркут», который появится на экранах в следующем году. Девушка победила в конкурсе от продакшн-группы будущей ленты.

15-летняя Анна Полякова рисует, увлекается славянской мифологией, создает кукол-мотанок и пишет стихи. В ее произведениях пересекаются история и современность. В свое искусство девушка вкладывает философский смысл.

В школу искусств Анна пришла в 8 лет. Педагоги сразу заметили у девушки талант. «Поскольку она много читает, а читает она, насколько я помню, с 4 лет, то у нее большой объем информации. И она по прочитанным рисует иллюстрации. Это для, скажем, 8-9-летнего ребенка было просто необычно. И первую выставку в выставочном зале мы сделали, когда ей было 10 лет», – рассказала преподаватель Мариупольского школы искусств Татьяна Войцешек.

Сегодня на счету Анны – несколько десятков выставок. А вместе с музыкантом Богданом Ковалем девушка подготовила необычную программу – он пел, а она иллюстрировала его песни. «Это было как ноу-хау. То есть, такого еще никто не делал. Мы были первые. И людям было это интересно. Мы в ДК Металлургов даже на экран выводили слайды этих работ. И тут же звучала песня. Аня выходила со мной на сцену, пряталась за меня», – вспоминает Богдан Коваль.

Когда Анна узнала о конкурсе на лучший оберег для ленты «Захар Беркут», решила попробовать свои силы. По условиям нужно было разработать только один. Но девушка уверена – такой талисман может предназначаться только конкретному человеку. «Я решила сделать отдельный оберег для каждого. Для Захара – там вплетены определенные символы. Для его детей, в зависимости от того, кем или чем занимался его сын. И для его жены, хранительницы рода, матери. Когда зашла проверить результаты конкурса, был шок. Как так? Как бы я не рассчитывала на победу», – поделилась художница.

Во время экскурсии по съемочной площадке девушка познакомилась с актерами фильма и его режиссером – Ахтемом Сейтаблаевым. Тот планирует выпустить ленту в следующем году.

Друзья и учителя Анны с нетерпением ждут того момента, когда увидят ее работы на широком экране.

Источник: ТК «Сигма»

Читайте также: