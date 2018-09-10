Почему не работает ДФС: Губернатор Донетчины и Сайдик обсудили ряд важных вопросов. Новости

Ключевая проблема, которую украинской стороне трудно решить самостоятельно, – это гарантии безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Донетчины. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook во время встречи со специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком.

В частности, были поставлены вопросы состояния критической инфраструктуры. «Если раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК, то после выхода оттуда представителей России ключевую роль в этом вопросе стали играть международные организации, в частности, ОБСЕ. Но после смерти главаря боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратили любые контакты по этому поводу. Именно поэтому остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке; поэтому до сих пор остановлена ​​ДФС, где в результате непогоды на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя генератор», – сказал Куць.



Он также сообщил, что, кроме того, просил Мартина Сайдик активнее ставить вопрос доступа международных организаций в тюрьмы и другие места, где незаконно содержатся украинские граждане. «Поблагодарил международному сообществу за усилия, которые предпринимаются для восстановления мира и территориальной целостности Украины», – отметил Куць.