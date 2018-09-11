Арт-объект у въезда в Мариуполь: Название города на греческом языке придется переделывать (Фото). Новости

На въезде в Мариуполь (Донецкая обл.) со стороны Мангуша установили надпись «Мариуполь» на греческом языке. Но с одним лишним элементом – точка над «и» здесь не нужна.
Так пишется слово «Мариуполь» на греческом языке:
Над буквой «йота» точка не ставится. Новый арт-объект мариупольцы активно обсуждают в соцсетях и заметили ошибку:
- «Я, честно говоря, далеко не с первой попытки поняла, что это за слово и на каком оно языке»;
- «А мне нравится!!! Такое напоминание о том, что украинский город Мариуполь – многонационален»;
- «Буква "и" пишется без точки. Это грубая ошибка».
Надпись показали генеральному консулу Греции в Мариуполе Элени Георгопулу. «Я не в очках, мне не очень хорошо видно. Но наверняка, когда я увижу вживую эту надпись, я рассмотрю все хорошо», – сказала она.
По словам строителей, надпись устанавливали согласно проекту:
И только на днях им сообщили об ошибке. «Мы это узнали в воскресенье. Мне сказали, что такая ситуация, ошибка. Проезжал какой-то представитель какой-то организации или фонда какого-то, и сказал, что ошибка. Я говорю – не может быть у нас ошибки», – рассказал представитель подрядчика Олег Молочко.
Строители уверяют, если ошибка есть, ее обязательно исправят.
Как сообщалось ранее, помимо этого знака на въезде появятся еще два объекта. С другой стороны трассы установят надпись «Мариуполь» на украинском языке, а посредине – памятник митрополиту Игнатию. На этот архитектурный комплекс потратят 4 млн 900 тыс. грн.
Напомним, на въезде в Славянск со стороны Краматорска на стеле появилась новая надпись: «Славяньк». Позже эту ошибку исправили.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»
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