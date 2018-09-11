Арт-объект у въезда в Мариуполь: Название города на греческом языке придется переделывать (Фото). Новости

На въезде в Мариуполь (Донецкая обл.) со стороны Мангуша установили надпись «Мариуполь» на греческом языке. Но с одним лишним элементом – точка над «и» здесь не нужна.

Так пишется слово «Мариуполь» на греческом языке:

Над буквой «йота» точка не ставится. Новый арт-объект мариупольцы активно обсуждают в соцсетях и заметили ошибку:

«Я, честно говоря, далеко не с первой попытки поняла, что это за слово и на каком оно языке»;

«А мне нравится!!! Такое напоминание о том, что украинский город Мариуполь – многонационален»;

«Буква "и" пишется без точки. Это грубая ошибка».

Надпись показали генеральному консулу Греции в Мариуполе Элени Георгопулу. «Я не в очках, мне не очень хорошо видно. Но наверняка, когда я увижу вживую эту надпись, я рассмотрю все хорошо», – сказала она.

По словам строителей, надпись устанавливали согласно проекту:

И только на днях им сообщили об ошибке. «Мы это узнали в воскресенье. Мне сказали, что такая ситуация, ошибка. Проезжал какой-то представитель какой-то организации или фонда какого-то, и сказал, что ошибка. Я говорю – не может быть у нас ошибки», – рассказал представитель подрядчика Олег Молочко.

Строители уверяют, если ошибка есть, ее обязательно исправят.

Как сообщалось ранее, помимо этого знака на въезде появятся еще два объекта. С другой стороны трассы установят надпись «Мариуполь» на украинском языке, а посредине – памятник митрополиту Игнатию. На этот архитектурный комплекс потратят 4 млн 900 тыс. грн.

Напомним, на въезде в Славянск со стороны Краматорска на стеле появилась новая надпись: «Славяньк». Позже эту ошибку исправили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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