В Славянске разыскивают 11-летнюю девочку. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) отделом полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшей 11-летней Анны Трушкин. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщают на странице в Facebook в группе «Родной Славянск».

«Внимание! Разыскивается ребенок. Сегодня в 15:00 девочка ушла из школы № 18 г. Славянска и по настоящее время местонахождение ребенка неизвестно. Приметы: роcт 130 см, русые волосы, карие глаза. Была одета: в белую рубашку с коротким рукавом и юбку черного цвета. Телефона при себе не имеет. Просьба всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемой, обращаться на линию 102, или на моб. тел. 095-418-86-74, 050-88-69-399, 095-719-89-83», – говорится в сообщении.