В «ЛНР» заявили об ограничении пропуска автомобилей через границу с РФ в Изварино . Новости

Автомобильный пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ со стороны временно неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. с сегодняшнего дня, 11 сентября, переведут «в режим ограниченного пропуска» из-за работ по ремонту дорожного покрытия. Об этом заявили в пресс-центре «государственного таможенного комитета ЛНР».

«В связи с проведением ремонтных работ на территории международного автомобильного пункта пропуска "Изварино" пропуск всех видов транспортных средств будет ограничен», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» попросили людей отнестись к ограничениям «с пониманием, и на время ремонтных работ по возможности пересекать границу через пункты пропуска "Червонопартизанск" и "Должанский"».

В «республике» утверждают, что ремонтные работы будут длиться 4 дня и завершатся 15 сентября.

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