У Захарченко были оппоненты: Политолог об убийстве в «ДНР» и Минских соглашениях. Новости

Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко возможно связано с планами Кремля по реинтеграции Донбасса в Украину и выполнением Минских соглашений на выгодных для России условиях или с внутренней борьбой в самой «республике». Такое мнение высказала доктор исторических наук и политолог Елена Галкина.

«У Захарченко были оппоненты, в том числе и Безлер, Ходаковский, Долгов и еще ряд этих местных деятелей, которые его очень сильно критиковали за все, в том числе и за связь с Сурковым, что является с их точки зрения "страшным грехом". И, когда эти деятели узнали, что "выборов" не будет, а они очень надеялись на эти "выборы", что удастся сменить Захарченко, удастся сменить политику. Они видят цель оккупированной территории, которую они на нее транслируют, идею, за которой должны идти люди, это интеграция в Россию. Это одно направление», – говорит она.

По ее словам, то, что убийство «главы ДНР» произошло сразу после того, как стало известно, что «выборов» не будет, выглядит вполне логичной версией, при этом линия российского куратора – помощника президента РФ Владислава Суркова на неподконтрольном Украине Донбассе будет продолжена.

«Это означает продолжение той линии, которая существует сейчас и поддерживается их непосредственным куратором Сурковым. Эту линию озвучил Константин Затулин. Он сказал, что Донбасс – слишком украинский, чтобы его брать в Российскую Федерацию, что он, в отличие от Крыма, на 30 лет дольше находился в составе Украины и "вот этим всем заразился", поэтому не получится, и единственное что можно предложить, реальный вариант – это реинтеграция в Украину на федеральных основах или основах конфедерации в русле Минских соглашений, так, как их читает официальная Россия. Это вторая позиция [причины смерти Захарченко]», – считает Галкина.

Политолог Владимир Фесенко также убежден, что Россия не откажется от выполнения Минских договоренностей из-за смерти Захарченко, но будет «продавливать» выгодные ей условия.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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