Сурков воюет с «башнями» Кремля за контроль над «ДНР» и «ЛНР», – эксперт. Новости

Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко и поддержка, выраженная помощником президента РФ Владиславом Сурковым новому «и. о. главы ДНР» Денису Пушилину, говорят о том, что в Кремле идет серьезная борьба за влияние на неподконтрольном Донбассе, в которой участвуют представители силовых структур РФ. Такое мнение высказала доктор исторических наук и политолог Елена Галкина, комментируя заявления, сделанные директором Центра политической конъюнктуры в РФ Алексеем Чеснаковым.

«Выходит интервью Чеснакова, который говорит о том, что Пушилин, несомненно, будет поддержан на грядущих "выборах" всем "народом Донбасса", потому что "народ Донбасса перед лицом этих трагических событий сплотился и понимает, что нужно сплотиться именно вокруг Пушилина". Соответственно, в "ЛНР" они все "сплотятся" вокруг Пасечника. А если кто-то типа Ходаковского, а есть еще и другие люди, которые хотят принимать участие в "выборах", то "мечтать-то им не вредно". Такой посыл был», – отмечает она.

«Мы видим, что между разными "башнями" Кремля фактически идет серьезная война за оккупированные территории», – резюмировала Галкина.

Она также считает, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко возможно связано с планами Кремля по реинтеграции Донбасса в Украину и выполнением Минских соглашений на выгодных для России условиях или с внутренней борьбой в самой «республике».

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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