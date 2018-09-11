На оборудование для спорткомплекса из областного бюджета Донетчины выделили почти миллион гривен (Видео). Новости

900 тыс. грн из областного бюджета Донетчины выделили на приобретение оборудования для спортивного комплекса в Новодонецком. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook

По его словам, комплекс уникален не только для поселка с населением 6 тыс. жителей. Там есть и многофункциональная площадка с искусственным покрытием под открытым небом, и уличные тренажеры, и большой крытый зал для баскетбола, мини-футбола и волейбола, зал для занятий дзюдо, боксом, фитнесом, тренажерный зал, бассейн размером 25 на 10 метров на 4 дорожки. Кроме того – туалеты, раздевалки, душевые.

Как отметила секретарь Новодонецкого поселкового совета Галина Ганинец, спорткомплекс никогда не стоит пустым, ведь цена на занятия – от 10 до 20 грн – достаточно символическая. Платить можно еще меньше, если приобрести абонемент. А дети до 12 лет и подростки из многодетных, социально незащищенных семей и семей переселенцев посещают занятия бесплатно.

Куць также сообщил, что сейчас завершается капитальный ремонт комплекса. Отремонтированные залы и уличные сооружения уже используются на полную мощность. Остаются работы по ремонту бассейна. Его открытия ожидают не только в Новодонецком, но и в окружающих поселках – бассейн построен так, что заниматься в нем могут взрослые и дети с 4-летнего возраста.

Деньги на капитальный ремонт спорткомплекса в Новодонецком выделило государство – из Государственного фонда регионального развития. На оборудование 900 тыс. грн, по словам губернатора, выделили из областного бюджета.

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