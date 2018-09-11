Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября: Проезда ожидали 170 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября: Проезда ожидали 170 авто

ДН

11.09.18 08:49dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8790 человек и 1070 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8940 человек и 1665 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7510 человек и 1470 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3510 человек и 820 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11100 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 170 авто:

  • КПВВ «Майорск» – 0/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Юлия: «6:45. На "Каргилле" 30 машин оставались ночевать».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Александр: «8:14. Еленовка в сторону Мариуполя: льгота 40 машин. Обычная — до остановки».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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