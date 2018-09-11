Отвечать будут родители: В «ДНР» в поджоге памятника в Макеевке обвинили 9-летних мальчиков. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой обл. заявили об установлении лиц, причастных к поджогу памятника горнякам шахты №13-бис, погибшим в годы Второй мировой войны, в Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «МВД» утверждают, что «правоохранители» установили лиц, причастных к поджогу памятника. «Ими оказались местные 9-летние мальчишки. Ребята приехали к монументу на велосипедах – в поисках развлечений», – говорится в сообщении.

Один из мальчиков нашел бумажку, поджег ее с помощью спичек позади памятника, а после, как он подумал, затушил пламя. Но бумага, уверяют в пресс-службе, загорелась – и от этого сгорел весь памятник.

«Виновники в силу юного возраста не могут нести ответственность перед законом. Отвечать за поступок детей будут их родители», – заявили в «МВД» и добавили, что проводится экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Как сообщалось ранее, 7 сентября неизвестные облили данный памятник бензином и подожгли. В поджоге обвинили группу подростков 14-16 лет, которых задержали.

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