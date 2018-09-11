Ликвидация для оптимизации: Военный эксперт о планах Кремля в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не является показателем планов Кремля по реинтеграции Донбасса в Украину, напротив – Россия делает из «ДНР» и «ЛНР» более управляемые инструменты для достижения своих целей. Об этом заявил политический и военный эксперт Алексей Арестович

«Слишком много степеней свободы у так называемых "ДНР" и "ЛНР". Им нужно более прямое и более конкретное управление, и они убирают лишнее звено в виде излишне самостоятельного члена "руководства", иллюзии на этот счет, начиная с Плотницкого, теперь – Захарченко, и делая их более управляемыми», – говорит он.

«Сейчас пошли сообщения, что они ликвидируют лишние "подразделения" в "силовых структурах" "ДНР" и "ЛНР" и лишние звенья управления. Есть люди, склонные видеть во всем ужасы "впихивания" Донбасса нам, что РФ готовит его к реинтеграции в Украину, я в это абсолютно не верю», – отмечает Арестович.

По его мнению, реинтеграция Донбасса в Украину пока невозможна. «Нет сейчас реальных путей, по которым можно сейчас осуществить прием "ДНР" и "ЛНР" в состав Украины. РФ делает их просто более управляемыми в преддверии украинских выборов и в преддверии ужесточения общемировой ситуации против России для того, чтобы все распоряжения отдавались прямо, а не буксовали в излишне сложной системе управления», – считает военный эксперт.

«Постановка Пушилина показывает, что даже Захарченко был более самостоятельной фигурой. То есть Кремль просто оптимизирует управление», – добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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