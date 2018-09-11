Сводка из зоны ООС за 10 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования трижды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 2-е получили ранения. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Пивденное, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов калибром 120 мм НВФ обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов калибром 82 мм – вблизи Крымского. Украинские позиции у Водяного НВФ накрыли минометным огнем обоих калибров.

С начала суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз. Общее количество примененных украинской армией боеприпасов – 174 единицы. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы разных типов, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под обстрелами ВСУ оказались село Спартак, поселки Трудовские и Старомихайловка на окраинах Донецка, горловские поселки Зайцево, шахты Гагарина, Озеряновка, город Ясиноватая, а также села Саханка, Новая Таврия, Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Октябрь (после переим.: Верхнешироковское – прим. ред.)».

Также в «ДНР» заявляют, что «3 дома были повреждены в селах Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) и Октябрь (после переим.: Пикузы – прим. ред.) в результате вечерних и ночных обстрелов с позиций ВСУ. Жертв среди населения нет. В домах повреждены крыши, дымоходы, окна и двери».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики сегодня обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия школу в прифронтовом поселке Золотое-5, учащиеся эвакуированы, информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется».