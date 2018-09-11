Зачем России прекращение войны на Донбассе: Мнение военного эксперта. Новости

Россия не заинтересована в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН, поскольку потеряет одну из своих переговорных позиций на международной арене. Об этом заявил политический и военный эксперт Алексей Арестович
«Зачем РФ, чтобы прекращалась война? Они имеют две раны в нашем боку, засунули пальцы и управляют ситуацией, с ними разговаривают, вынуждены учитывать их интересы. А если ввели миротворцев и на себя ответственность примет мировое сообщество, зачем разговаривать с россиянами, о чем? Они лишатся переговорной позиции», – сказал он.
По его словам, вся международная политика России построена таким образом, чтобы иметь переговорные позиции. «Для них признать оккупацию – это лишение фундаментальной переговорной позиции… И это уже резкая смена контекста – и с ними совсем уже по-другому будут разговаривать, как с оккупантами», – отмечает Арестович.
«Россиянам нужно всегда показывать всем афилянтам, в том числе в мировом сообществе, что есть сила, что есть на чем балансировать. Предметом баланса являются спорные точки. Если они вводят миротворцев [на Донбасс], ликвидируется спорная точка», – добавил военный эксперт.
Он также считает, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не является показателем планов Кремля по реинтеграции Донбасса в Украину, напротив – Россия делает из «ДНР» и «ЛНР» более управляемые инструменты для достижения своих целей накануне украинских выборов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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