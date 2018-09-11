Россия сама дала НАТО оружие, которым ее можно бить, – военный эксперт. Новости

Увеличение пенсионного возраста в России – это прямое следствие санкций, которое уже отразилось на настроениях населения РФ, при этом Кремль сам дал международному сообществу оружие, которым по нему можно бить. Об этом рассказал политический и военный эксперт Алексей Арестович

«Мы не в состоянии оценить, как переживают эти санкции окружение Путина и сам Путин, если они направлены прямо на него, а они направлены прямо на него, плюс – это калечащие санкции для российской отрасли, которая обеспечивает экспортный доход и развитие технологического пакета для нахождения России в клубе индустриальных держав. Кроме того, это крайне болезненная тема для России – строительство "Северного потока-2"», – сказал он.

По его словам, санкции США против России построены так, чтобы под них подпадали российские партнеры, заинтересованные в строительстве газопровода «Северный поток-2». «По Германии видно, насколько сложная игра идет. Германия хочет провести "Северный поток-2", потому что хочет стать крупнейшим хабом газа в Европе, переиграть Италию, Австрию, где находятся крупные хранилища. У них долгосрочная политика, в том числе в выработке "зеленой" энергетики. Они делают "Южный поток" (турецкий) и "Северный поток-2", в котором заинтересованы», – отмечает Арестович.

«Клубок противоречий – газовый рынок в Европе, проблема юго-востока Украины, проблема Сирии – замкнулся отравлением Скрипалей, как акт войны России на территории страны-члена НАТО. И НАТО получило казус белли (повод для объявления войны, – прим. ред.) и формальный повод решать проблемы Сирии, юго-востока Украины, Крыма и "Северного потока", все время апеллируя к отравлению Скрипалей, накладывая санкции за это. Россия сама таким образом дала [НАТО] оружие, которым ее можно бить, как экономику, так и Путина, и его окружение», – добавил военный эксперт.

Он также считает, что Россия не заинтересована в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН, поскольку потеряет одну из своих переговорных позиций на международной арене.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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