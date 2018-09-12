Чем руководствуются в Украине противники вступления в НАТО, – опрос. Новости

Среди тех граждан Украины, которые против вступления в НАТО, почти половина считает, что это втянет страну в военные действия Североатлантического Альянса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во вторник, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Руслан Кермач, представляя результаты социологического опроса*.

«Негативное отношение к НАТО обусловлено, и мы это видим в предыдущих опросах, тем, что это может втянуть Украину в военные действия НАТО – это аргумент для 47%. Также апеллируют к традиционному советскому штампу о том, что НАТО – это агрессивный военный блок – 38% так считают. Примерно такой же показатель, как и тех, кто поддерживают внеблоковый статус – 33% респондентов», – сказал он.

По его словам, большинство респондентов воспринимают НАТО, как оборонный союз, так считают 37% респондентов. «16% воспринимают его, как миротворческую организацию. В 2018 году 30% респондентов руководствуются советским штампом об агрессивном военном блоке, в 2007 году таких было 52%. Есть падение, почти вдвое, но все равно это большой показатель», – отметил аналитик.

Согласно опросу, больше всего сторонников восприятия НАТО, как агрессивного военного блока, живет в южных (47%) и восточных (56%) регионах страны. Основную функцию НАТО 37% населения Украины видят в защите стран-участниц блока от вооруженного нападения. К важным функциям, которые выполняет сегодня НАТО, 27% опрошенных в Украине граждан отнесли борьбу с международным терроризмом, тогда как 25% увидели в НАТО инструмент влияния США на политические процессы в мире и Европе.

В целом только примерно 11% населения Украины считает, что они хорошо осведомлены о том, что такое НАТО. Почти 55% кое-что знают, но, по их мнению, недостаточно, тогда как 20% не знают практически ничего. Наряду с этим 12% опрошенных в Украине признают, что информация о НАТО их вообще не интересует.

Готовность принять участие в референдуме относительно членства Украины в НАТО остается примерно на одинаково высоком уровне с 2012 года, а результаты голосования, если бы оно состоялось, кардинально отличаются. В 2018 году опрос показал, что, если бы такой референдум проводился, то 63% граждан приняли бы в нем участие, из них – 67% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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