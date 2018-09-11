На Донетчине женщина на авто врезалась в грузовик и скрылась с места аварии (Фото). Новости

Инспекторы дорожной полиции в течение часа нашли виновницу ДТП в Донецкой обл., которая скрылась с места аварии. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

10 сентября около 15:00 инспекторы дорожной полиции получили вызов о дорожно-транспортном происшествии на трассе возле поселка Калинина. Прибыв на место, полицейские пообщались с водителем грузового автомобиля «DAF-XF», который сообщил, что двигался по трассе в сторону Волновахи. Объезжая препятствие, водитель выехал на левую полосу, и услышал удар с правой стороны. Водитель резко затормозил, и увидел, как легковой автомобиль, который опережал его с правой стороны, развернуло. В результате черный «Renault» отбросило в сторону.

После столкновения водитель легковушки не остановился, развернулся и уехал. Заявитель только запомнил, что машина была с иностранной регистрацией.

Экипажи дорожной полиции были ориентированы на поиск черного «Renault» с повреждениями левой стороны. Через время в нескольких километрах от места ДТП в лесополосе правоохранители нашли брошенный автомобиль с характерными повреждениями. При осмотре к авто подошла хозяйка 1983 года рождения, которая подтвердила свою причастность к ДТП.

Сейчас женщину ожидает судебное заседание за совершение ДТП и за оставление места аварии.

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