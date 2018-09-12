На Луганщине NRC помогает восстанавливать разрушенное жилье (Фото). Новости

29 жилых домов, разрушенных во время обстрелов на Луганщине, отстраивают при содействии Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Деньги предоставляют Управление верховного комиссариата по делам беженцев ООН и Министерство иностранных дел Норвегии.

Дом семьи Колобаевых в Лисичанске отстраивают. По словам дочки хозяина дома, в 2014 году в здание попал снаряд: в сам дом, в крыльцо, есть попадание во дворе. Имеются разрушения и в соседском доме. Женщина-соседка погибла при обстреле.

Теперь здание восстанавливают. Как рассказал координатор проекта Игорь Каменский, в каждом восстанавливаем доме устанавливаются верхние монолитные пояса, которые стягивают здание, что повышает его надежность. Сейчас уже возведен бетонный каркас и крыша. На каждом этапе работы проверяет координатор. NRC предоставляет материалы и оплачивает работу строителей.

Еще один разрушенный дом восстанавливают в Попасной. Кроме того, один дом был восстановлен 2 года назад, и перекрыты крыши у соседних зданий.

«Если мы говорим о домах, которые мы планируем восстановить в этом году при поддержке также других доноров, то это 538 домов. Это различные степени повреждения –незначительные, серьезные, полностью разрушенные здания», – рассказала специалист отдела коммуникации Анастасия Карпилянская.

Восстановительные работы на Луганщине планируется завершить до конца года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»