Учебники и значки: В «ЛНР» жалуются на поборы в школах . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на поборы в школах. В частности, в этом учебном году для учеников школ приходится покупать учебники. Об этом пишут луганчане в соцсетях.

«Чем занималось министерство образования целое лето? Какого фига, извиняюсь, накипело, они не допечатали книги в школу?! Каждая стоит от 600 руб. (241 грн по местному курсу на 12.09.18 г. – прим. ред.), блин, какая же здесь "народность", если все покупаешь сам! Зарплаты не хватает на эту школу! На значки они собирают и озвучивают сумму одного значка 188 руб. (75,5 грн) – "золотой" значок! Я просто в шоке, сил уже нет», – возмущается автор поста.

В комментариях луганчане отмечают, что, скорей всего, «власти» просто на этом пытаются заработать, а бесплатного в «ЛНР» ничего нет:

«Itinise»: «А как воровать, если все делать правильно и в срок»;

Дмитрий: «Опять, небось, на каком-то старом складе нашли значки времен СССР и хотят пихнуть»;

Иван: «Это все вброс для паники и раздувание из ничего! У "нас" все отлично. И учебники бесплатно раздают. Все недовольные – нафиг с пляжа (группы), она не для вас».

Жители Луганска пишут, что такая ситуация – не в одной школе:

Женя: «Так и не понял, что за значки по 188 руб. (75,5 грн)... И зачем они вообще?»

Елена: «Я думаю, автор имеет в виду шевроны, а не значки, старшекам в обязаловку, младшие классы пока не обязательно, и стоит не 5 руб. (2 грн)»;

«Simple»: «Сидят в городе с зарплатами в 8-10 тыс. руб. (3,2-4 тыс. грн) и сетуют на дорогие товары и услуги. Л – логика»;

Васег: «Да, есть поборы. С шевронами вообще беда. Выдали форму первоклашкам, шерсть. Дома не постираешь, только химчистка за 400 руб. (161 грн). Так вот, нашили шеврон на спинжак с карманами. Ну вроде ничо так! На следующий год директор говорит: так, 1-го числа будет жарко, надо пошить всем жилетки. Одинаковые! И только в одном месте, централизовано. 700 руб. (281 грн). Ну тут уже родители возмутились и легко нашли за 400 руб. (161 грн). Еще хрестоматии по 300 руб. (120 грн) и т. д. и т.п. Тетрадка по английскому: или купите за 300 цветную, или распечатайте ч/б 160 руб. (64 грн). А, да: шеврон-то один, вот и перешивают мамочки его с пиджака на жилетку и обратно. Как скажут, в чем приходить… Ща специально посмотрел. 2-й класс. Все учебники из РФ, кроме "Української мови". Она в Луганске напечатана».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» издали собственные учебники по украинскому языку.

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