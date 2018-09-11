Скоро России станет «совсем хорошо»: Военный эксперт о санкциях и авиакатастрофе МН17. Новости

На открытом суде по делу об авиакатастрофе малазийского Боинга-777 на Донбассе руководство Кремля признают виновными, что повлечет новый пакет санкций, кроме того, дополнительные экономические ограничения готовят в отношении РФ Великобритания и США. Об этом рассказал политический и военный эксперт Алексей Арестович

«По МН17 к ноябрю начнется суд. Будет открытый суд по МН17, на котором Путин и его окружение, или должностные лица России будут названы прямыми виновниками авиакатастрофы. К новому году должен вступить в силу второй пакет британских санкций, очередной пакет американских санкций плюс возможно дополнительные санкции будут. К новому году России станет "совсем хорошо", а что будет весной – это очень большой вопрос», – сказал он.

По его словам, на весну 2019 года в отношении России могут быть введены очередные санкции. «Станут проблемными уже не 3 миллиарда, не 23, а 600 миллиардов. Пять миллиардов российских в Швейцарии уже арестовали месяц назад, незаметно. Это российские деньги, аффилированные с руководством России. Этот разряд санкций, это их качество и их система организации могут привести в России через 1-2 года к крайне глубокому внутриполитическому напряжению», – считает Арестович.

«В какие формы оно выльется – вопрос, но в России уже начинаются очень нехорошие дела», – добавил он.

Военный эксперт также отметил, что увеличение пенсионного возраста в России – это прямое следствие санкций, которое уже отразилось на настроениях населения РФ, при этом Кремль сам дал международному сообществу оружие, которым по нему можно бить.

Он также убежден, что Россия не заинтересована в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН, поскольку потеряет одну из своих переговорных позиций на международной арене.

Согласно отчету Международной следственной группы, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского «Бука» к сбиванию MH17. У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Россия все обвинения отрицает.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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