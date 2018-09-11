Суд оштрафовал военного почти на 4 млн грн. Новости

Суд удовлетворил иск военной прокуратуры почти на 4 млн грн в пользу Министерства обороны Украины. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Так, 10 сентября 2018 года Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел иск военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины в интересах государства в лице Министерства обороны Украины. Иск о взыскании убытков, причиненных государству, в сумме 3,9 млн грн, был направлен против гражданина Украины.

Как ранее сообщалось, обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, допустил столкновение указанной установки с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее изделия и механизмы.

Суд рассмотрел неоспоримые доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

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