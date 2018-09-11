Порошенко: Терроризм не знает границ, и украинцы чувствуют это сполна – на Донбассе. Новости

Терроризм не знает границ, как и не пренебрегает средствами для достижения своих грязных целей. Украинский народ чувствует это сполна – на Донбассе. Об этом сегодня, 11 сентября, на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, высказывая сочувствие в связи с 17-й годовщиной терактов 11 сентября в США.

«Сегодня день памяти жертв серии террористических атак в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. Совместно с дружественным американским народом склоняем голову перед памятью невинно убитых в страшной трагедии. Горе, которое она принесла в тысячи семей, до сих пор отзывается болью в сердцах по всему миру», – написал Порошенко.

«В один миг изменились и наше отношение к террористической угрозе. Терроризм не знает границ, как и не пренебрегает средствами для достижения своих грязных целей. Расчет всегда циничный – запугать и посеять панику. Украинский народ чувствует это сполна, когда взращенные российской рукой террористические группы методично и целенаправленно уничтожают Донбасс», – добавил он.

По мнению президента, «единство и солидарность – это наш решительный ответ террористам всех мастей». «Высоко ценим долговременное партнерство Украины с Соединенными Штатами и всеми нашими союзниками в противодействии международной террористической угрозе и ее спонсорам», – отметил глава государства.