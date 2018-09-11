В Украине сформировалась стабильная поддержка курса в НАТО, – опрос. Новости

В Украине за последние несколько лет сформировалась стабильная поддержка обществом курса в НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Руслан Кермач, представляя результаты социологического опроса*.

«В период с 2012 по 2014 годы произошло мощное падение внеблокового статуса Украины, который до этого периода был лидером общественного мнения и традиционно на первом месте, поддержка НАТО была позади», – сказал он.

«С того периода ситуация в общественном мнении кардинально трансформировалась. Уровень поддержки НАТО вырос более, чем в 3 раза. Если в 2012 году это было 13%, в мае 2014-го – 33%, в ноябре 2015-го – 46% и в августе 2018 года около 42% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО, как наилучшую опцию гарантий безопасности», – продолжил Кермач.

Он также отметил, что в Украине сформировался достаточно стабильный уровень поддержки курса в НАТО. «Мы видим, что в районе 40-42% плюс-минус 3%, где-то на этом уровне поддержка НАТО есть, и вряд ли она в ближайшее время куда-то денется», – считает аналитик.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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