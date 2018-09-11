Курс Украины в НАТО или внеблоковый статус: Динамика поддержки в обществе (Инфографика). Новости

В Украине за последние годы замечена динамика роста в поддержке внеблокового статуса страны и вместе с этим – курса в НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Руслан Кермач, представляя результаты социологического опроса*.

«Начиная с 2015 года снова динамично увеличивается поддержка внеблокового статуса. На сегодняшний день уровень поддержки внеблокового статуса 35%, по состоянию на август 2018 года. В 2015 году этот показатель был на уровне 33%», – сказал он.

По его словам, этот вариант гарантирования безопасности в Украине выбирают преимущественно жители в центральных и южных регионах страны. «Также, как и поддержка НАТО, которая имеет определенные региональные особенности, согласно которым запад и центр уже достигли практически абсолютной степени поддержки. На западе поддержка НАТО – 71%, в центре – 52%, на востоке и юге – 32% и 20% соответственно», – сообщил Кермач.

Согласно результатам опросов, рост поддержки членства в НАТО в Украине с 2014 года проходил на фоне разочарования в идее внеблокового статуса и военного союза с Россией. В частности, идея военного союза с Россией и другими странами СНГ по сравнению с другими вопросами опций безопасности имеет стабильно низкий уровень поддержки в украинском обществе, который в августе 2018 года составил всего 6%.

«Прогнозировано и ожидаемо после начала военной агрессии России этот вектор обвалился, и тут никаких сдвигов нет в сравнении предыдущих наших мониторингов», – отметил аналитик.

Диаграмма Фонда «Демократические инициативы», фото: скриншот видео

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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