Координатор ОБСЕ не знает, когда произойдет обмен пленными . Новости

Координатор по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Тони Фриш не знает, когда может состояться обмен пленными. Об этом Фриш сказал, находясь в неподконтрольном украинской власти Донецке в ходе брифинга для местных журналистов, после общения с шестью украинскими пленниками, которых удерживают в «ДНР».

Он отметил, что некоторых пленников он видел и ранее, а некоторых видел впервые. «У нас прошел очень открытый обмен мнениями, беседа с этими шестью удерживаемыми. Я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что впервые у меня была возможность поговорить с удерживаемыми конфиденциально. То есть, на наших встречах, кроме пленников, больше никто не присутствовал... Мы также посетим удерживаемых в других местах, и надеемся на те же условия», – заявил он.

«Я рад, что у меня появилась возможность пообщаться, как здесь, так и в Луганской области», – отметил Фриш.

При этом условия содержания узников в следственном изоляторе №5 Донецка он назвал нормальными. «Я здесь не в первый раз, и я снова увидел, что их (пленных украинских военнослужащих – прим.) условия содержания являются нормальными, и к ним относятся нормально. У меня нет причин думать, что с ними обращались плохо в прошлом», – добавид координатор ОБСЕ.

На вопрос, когда, по его мнению, может произойти обмен пленными, Фриш сообщил, что это зависит не от него. «К сожалению, это вопрос, на который я не могу дать ответа. Если бы я решал, обмен произошел бы завтра. Я могу повторить только то, что сказал удерживаемым, поскольку все они хотят быть освобожденными и обмененными. Я повторю слово в слово, что мы в Минске продолжаем делать все, чтобы этот обмен произошел как можно скорее», – сказал Фриш.

Он также подтвердил, что в Украине подобные условия конфиденциального общения с задержанными ему были разрешены намного раньше. «Еще в прошлом году общался приватно с задержанными, а здесь это было впервые, поэтому я и говорю, что это был важный шаг, и мы его сделали», – считает Тони Фриш.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»