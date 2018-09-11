В Раде предлагают запретить терминологию, противоречащую закону о реинтеграции Донбасса. Новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9068 «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере». Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

«Украина находится в состоянии гибридной войны с Российской Федерацией с 2014 года. В то же время, того инструментария для борьбы с российскими действиями на украинском медийном и информационном пространстве, который существует на сегодня, не хватает для эффективного противодействия российской пропаганде и трансляции ее сообщений украинскими медиа. В условиях, когда гибридизация информационного пространства угрожает суверенитету государства, необходимо принимать решения для его защиты – в то же время, опираясь на международные стандарты защиты прав человека», – считают авторы инициативы – группа депутатов во главе с председателем комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар.

Законопроектом, в частности, предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента, как высказывания, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти. Также предлагается запретить использование терминологии, которая противоречит закону о реинтеграции Донбасса.

В пояснительной записке говорится, что депутаты предлагают усилить ответственность вещателей: ввести штраф в размере 25% лицензионного сбора «за трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины».

Проект закона передан в Верховную Раду.

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