В Попасной у забора ГСЧС нашли минометный снаряд. Новости

В траве у забора Государственной пожарно-спасательной части в Попасной (Луганская обл.) обнаружен минометный снаряд калибром 82 мм. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

В Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что в траве у забора Государственной пожарно-спасательной части по ул. Вокзальной в Попасной был обнаружен минометный снаряд калибром 82 мм. Место происшествия, как отметили в пресс-службе, охраняется сотрудниками Попаснянского отдела полиции. Обезвреживание боеприпаса специалистами ГСЧС запланировано на сегодня, 11 сентября. Данный факт зарегистрирован.

Кроме того, в полиции сообщили, что в ходе проведения профилактических мероприятий под условным названием «Оружие и взрывчатка» сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Старобельского отдела полиции возле магазина по ул. Мира в селе Веселое Старобельского района у гражданина обнаружили и изъяли 30 патронов калибра 5,45 мм. Помимо этого, оперативники Попаснянского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска по месту жительства гражданина изъяли обрез охотничьего ружья и 2 патрона к охотничьему ружью калибром 16 мм.

Изъятое направлено на экспертизу. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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