Знаковое решение в защиту пенсионных прав переселенцев, – в ООН прокомментировали решение Верховного суда. Новости

Верховный суд Украины принял знаковое решение в защиту пенсионных прав переселенцев. Для сотен тысяч вынужденных переселенцев и других людей, пострадавших от конфликта, их государственная пенсия является единственной формой дохода. Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН.

По информации организации, начиная с ноября 2014 года, все пенсионеры, место жительства которых зарегистрировано на неконтролируемой правительством Украины территории, были вынуждены не только регистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чтобы продолжать получать пенсию, но и проходить обременительную процедуру верификации (включая внеплановые проверки места жительства). «Это привело к потере доступа граждан к их пенсиям. С июня 2016 года более 1,2 млн человек с неподконтрольных правительству территорий получали пенсии, с июля 2018 года лишь 477 тысяч продолжили их получать. Верховный суд подтвердил, что результаты упомянутых проверок не дают законных оснований прекращать выплаты пенсии», – говорится в сообщении.

«Настало время отменить привязку места регистрации к выплате пенсий и создать простой механизм их выплаты на подконтрольной правительству территории, через украинские банки пенсионерам независимо от места их постоянного проживания», – отметила заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

Также сообщается, что Агентство ООН по делам беженцев в Украине работает с общественными организациями, оказывающими юридическую помощь переселенцам, а также населению, пострадавшему в результате конфликта. Около 60% запросов, которые они получают, поступает от пенсионеров, испытывающих трудности с получением своих пенсий.

«Ожидается, что решение суда приведет к упрощению процедуры, которая позволит вынужденным переселенцам и другим людям, пострадавшим от конфликта, получать свои пенсии вовремя, как и остальные граждане Украины», – резюмировали в организации.

Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

4 сентября Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.

О том, почему решение Верховного суда по образцовому делу важно для пенсионеров-ВПЛ, читайте здесь.

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