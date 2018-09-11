Как в Украине проголосовали бы на референдуме о вступлении в НАТО, – опрос. Новости

Готовность принять участие в референдуме относительно членства Украины в НАТО остается примерно на одинаково высоком уровне с 2012 года, а вот результаты голосования, если бы оно состоялось, кардинально отличаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Руслан Кермач, представляя результаты социологического опроса*.

«Уровень готовности принимать участие в этом референдуме остается стабильно высоким. Последние мониторинги показывают, что это более 60%. Этот опрос в августе показал, что, если бы такой референдум проводился, то 63% граждан приняли бы в нем участие», – сказал он.

«Наибольшую гипотетическую явку в этом референдуме продемонстрировали бы жители западных регионов, самую низкую – жители восточных регионов. К восточным регионам мы относим Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и в нашем опросе это и Донбасс, мы их объединили, потому что выборка по Донбассу была небольшая», – отметил Кермач.

По его словам, из тех респондентов, которые заявили о своей готовности прийти на референдум, 67% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. «28% выступили бы против и 5% не определились. В 2012 году, 6 лет назад, результаты этого референдума были бы прямо противоположными – 61% голосовали бы против и только 26% – за», – сообщил аналитик.

Согласно социологическим опросам, в Украине за последние годы отмечается динамика роста поддержки внеблокового статуса страны и вместе с этим – курса в НАТО.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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