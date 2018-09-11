Ситуация в пунктах пропуска днем 11 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Татьяна: «В Майорске на выезд в Артемовск (Бахмут, – ред.) на 11:00 очереди солидные, и на "нулевом" украинском большое скопление, пеших давно такой очереди не видела».

КПВВ «Марьинка»:

Катерина: «11:31. "Каргилл". Из Донецка»;

Катерина: «12:12. Движение – не особо. За полчаса ни разу не было протяжек».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «9:54. В Еленовке полный коллапс в сторону Мариуполя»;

Дмитрий: «В 10 выехали из Мариуполя, 11:45 – прошли украинский. Машин мало».

КПВВ «Станица Луганская»:

Елена: «Сегодня приехала в Станицу в 6, в 7:00 начали пропускать. Людей было примерно 2 новых навеса. Все прошла в 8:30. В Станицу на украинском КПП в 8:00 был неполный новый навес, а на "ЛНР" много людей – дальше навеса стояли в 8:30».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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