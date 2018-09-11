Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР». Новости

«Экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в «ДНР» может произойти передел сфер влияния, в ходе которых полномочия нового «главы» могут быть ограничены. Об этом он сегодня, 11 сентября, написал в социальной сети.

«Даже более важным, чем вопрос о том, кто будет главой, остается вопрос о том, какие полномочия останутся у главы? При Захарченко существовало разделение сфер влияния, обусловленное спецификой нашего положения, но концентрацию власти в его руках я назвал бы достаточно высокой. Немало перепало ему и при разделе активов, формально взятых под внешнее управление. Говоря "ему", я подразумеваю так называемых "местных"», – пишет он.

«Мы были как царство, разделившееся в себе, хотя, казалось бы, – что тут делить? И так мало чего осталось... Но вернусь к вопросу о полномочиях. Если будущий глава откажется от своего основного функционала, попытавшись переложить ответственность на тех, в чьих руках окажутся те или иные сферы, то он попадет в очень сложное положение: контролировать в полном объеме он ничего не сможет, но отвечать за все происходящее все равно будет он», – заявил Ходаковский.

Как сообщалось ранее, «экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявил о готовности участвовать в объявленных «выборах» на пост «главы ДНР».

Напомним, в «ДНР» еще до ликвидации Александра Захарченко «выборы» «главы республики» первоначально были запланированы на осень этого года. О своем участии первоначально заявили Александр Захарченко (также была утверждена его «избирательная» программа) и его противник – Александр Ходаковский. «Экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев по состоянию на июнь 2018 года не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на «выборах главы ДНР».

С 1 августа в «ДНР» стартовала подготовка к «выборам» – начали набирать агитаторов.

При этом в августе Ходаковский заявил о своем отказе участвовать в избирательной гонке. Он также перечислил иных лиц, отказавшихся баллотироваться на пост «главы ДНР» и назвал троих вероятных участников «выборов». 6 августа стало известно, что члены общественного движения «Донецкая республика» (действует по принципу правящей партии в «ДНР») предложили увеличить срок действия полномочий «народного совета» и «главы ДНР».

После ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «ДНР» назначили проведение«выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики».

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