Ворота Луганщины: Жители Сватово блокировали проезд транспорта на государственной трассе (Фото). Новости

В Сватово (Луганская обл.) полсотни людей 10 сентября провели акцию протеста – блокировали проезд транспорта на государственной трассе Чугуев – Меловое.

Пикетчики говорят, прибегли к таким действиям, чтобы привлечь внимание к несоответствующему состоянию дорог, которые пролегают по городу во всех направлениях. Обещают, если власть не отреагирует, через 10 дней акция будет бессрочной. «После 20 сентября начинается бессрочная акция. Даем власти 10 дней. Центральной, киевской – обратите внимание! Сватовщина – это ворота Луганщины. Как можно начинать въезд в Луганскую область с такой дороги? Кто украл эти деньги? Кто распродает снятый асфальт?», – сказала местная жительница Елена Карауш.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

На ремонт дорог в этом году запланировано около 700 млн грн. Руководитель Сватовской райадминистрации поясняет – Сватовский спуск есть в списке запланированных ремонтов. Что касается компании, которая начинала его делать, продолжается судебный процесс. «Сейчас этот участок будет делать новая компания. Проведен тендер и определен победитель. Этот участок нам обещают точно сделать и обещают начать со следующей недели», – сообщил председатель Сватовской РГА Дмитрий Мухтаров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»