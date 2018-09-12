НАТО финансирует Украину больше, чем остальные страны, – эксперт. Новости

Украина на сегодняшний день получает наибольшее финансирование из трастовых фондов НАТО, чем остальные страны, для которых одобрен бюджет Альянса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во вторник, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве, где были представлены результаты социологического опроса* мнения украинцев о НАТО, рассказал председатель Общественной лиги «Украина-НАТО», заместитель председателя Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Джердж.

«В НАТО есть сейчас 16 трастовых фондов, которые работают для 8 стран, и 8 из них работают с Украиной. Среди стран, которые получают эту помощь – Армения, Азербайджан, Иордания, Мавритания, Черногория, Сербия, Молдова и Украина», – сказал он.

«На все эти страны НАТО рассчитало 74 млн евро, из которых 39,5 млн евро выделены для украинских трастовых фондов, что составляет около 62%. Это большая помощь именно нашей стране», – продолжил Джердж.

По его словам, сегодня Украина от НАТО хочет видеть практичную помощь и практичное сотрудничество. «Мы реально в этом заинтересованы, и те тенденции, которые сегодня активизируют политические противники темы НАТО, нежелательны. Я хотел бы видеть следующие избирательные президентские и парламентские кампании, в которых бы тему НАТО не эксплуатировали», – отметил он.

«На сегодня Украина определилась со свои вектором, поняла, что НАТО укрепляет нас», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, готовность принять участие в референдуме относительно членства Украины в НАТО остается примерно на одинаково высоком уровне с 2012 года, а результаты голосования, если бы оно состоялось, кардинально отличаются. В 2018 году опрос показал, что, если бы такой референдум проводился, то 63% граждан приняли бы в нем участие, из них – 67% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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