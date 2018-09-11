В «ДНР» обещают завтра запустить Донецкую фильтровальную станцию . Новости

В «ДНР» сегодня, 11 сентября, заявили, что восстановили электротрансформатор на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) после пятидневного простоя, ее запуск запланирован на 12 сентября. Об этом сообщил «первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев, пишут местные интернет-русурсы.

«Энергетики свой объем работ завершили – отремонтировали напряжение трансформатора. Завтра начнутся наладочные работы, для которых необходимо порядка шести-семи часов. После проведения данных работ, надеюсь, к вечеру 12 сентября Донецкая фильтровальная станция будет запущена», – сказал Кижаев.

Напомним, 6 сентября была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки (22 тыс. человек).