Окно возможностей схлопывается: Затулин пояснил, почему «ДНР» и «ЛНР» нужно вернуть в Украину. Новости

Депутат Государственной думы Константин Затулин (на фото) объяснил, что мешает РФ официально признать «ДНР» и «ЛНР». Об этом Затулин сказал в интервью российским СМИ.

«Донецк с Луганском пробыли в составе Украины на 30 лет больше (чем аннексированный Крым – прим.). За это время усилиями советской власти в 20-30-е годы XX века прошла украинизация. Я бы сказал так. В относительно мирной ситуации на референдуме процентов двадцать-тридцать выступили бы за то, чтобы присоединиться к России. Еще процентов десять-двадцать или тридцать – ни за что, остались бы в Украине. Остальные были бы переходным модулем», – заявил он.

«Корневые, глубинные связи Донецка и Луганска с Россией были значительно больше утрачены, чем у Крыма. Они воспитывались в советский период в рамках украинской парадигмы. Опять же, вступает в силу геополитика. Мы понимаем, что, после того, как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников ту часть пророссийски настроенных русских и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины», – считает Затулин.

По поводу признания Россией «ДНР» и «ЛНР» Затулин ответил следующее. «... я ни разу с 2014 года не был в Донецке и Луганске. Я всячески поддерживаю их, выступаю в Госдуме за то, чтобы упрощенное гражданство прежде всего предоставить этим людям. Но я не поехал в Донецк и Луганск (хотя меня убеждали, что я должен поехать обязательно), потому что не хочу врать. Не хочу рассказывать им про молочные реки и кисельные берега, что завтра их признают. Я знаю, что есть люди, которые легко делают это – рассказывают о порыве духа, как, например, Александр Проханов (российский политический и общественный деятель, писатель, журналист). Могут часами причем. Но они люди творческие и безответственные, могут сколь угодно долго это рассказывать. Проблема в том, что я, к сожалению, пока не очень понимаю, на что мы готовы в этом вопросе. Один раз мы совершили самую тяжелую ошибку: в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь. Некоторым людям кажется, что если вдруг (что-то пойдет не так), то мы всегда потом можем (исправить). Но так не бывает. Окно возможностей схлопывается», – сказал Затулин.

При этом он уточнил, что «исключить то, что мы признаем Донецк и Луганск, из всей палитры возможностей нельзя. Но это самый крайний случай, последний довод королей».

По его мнению, если Донбасс останется в составе Украины, это может стать «катализатором» процесса федерализации. «Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом – как элемент федерации или конфедерации. И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться», – сказал Затулин.