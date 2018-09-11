Идентификация и чипирование: В Украине хотят обязать регистрировать домашних любимцев (Видео). Новости

Украинцев хотят обязать регистрировать домашних любимцев – чтобы выполнить очередную часть требований соглашения про ассоциацию с Евросоюзом. По замыслу депутатов, всех кошек и собак нужно будет вносить в Единый госреестр. Документы выдавать будут не бесплатно. Животное без ветеринарного паспорта нельзя будет ни перевезти, ни продать. А собственников, не поставивших четвероногих на учет – будут штрафовать.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Людмила Федоровна продает котят на рынке. Женщина не скрывает: животные не привиты и без документов. «Мне оно не надо. У меня кошка не выходит на улицу», – говорит она.

По словам ветеринаров, документы на животное должны быть, но пока это обязательно не для всех. «Кошки, собаки – чипируются. Им выдается ветеринарно-санитарный паспорт на животного нового образца. И кто желающий, в первую очередь, выехать за границу, то есть они должны приобрести этот паспорт», – разъяснил заместитель начальника Госпотребслужбы Донецкой области Эдуард Квашук.

Жители Киева Армен и Инна Варданян собираются в путешествие по Европе. У их любимцев есть все необходимые документы. Супруги считают, сделать регистрацию обязательной для всех – правильно: хозяева станут относиться к питомцам более ответственно. «А не просто взял, поигрался, выкинул. Или же, допустим, собака что-то натворила, человек говорит: это не моя собака, я ее первый раз в жизни вижу», – считает собственник питомцев.

Ввести идентификацию животных депутаты планируют с 2021 года. Разработчики законопроекта объясняют: обязательная регистрация призвана уменьшить количество бродячих животных. Найдя собаку на улице, в ветклинике по чипу сразу можно будет определить хозяина. «Мы знаем, что большинство животных бездомными становятся, когда владельцы сами выбрасывают их или они теряются. И поэтому с целью их поиска и привязки к владельцу внедряется идентификация», – сообщил директор ГП «Агентство по идентификации и регистрации животных» Игорь Клименок.

По предварительным подсчетам сама регистрация обойдется в 30-40 грн. А стоимость чипирования будет зависеть от расценок ветеринара. «Для того, чтобы зарегистрировать кота или собаку, нужно обратиться к ветеринару – к государственному или к частному врачу. Указывается номер животного, кличка, порода», – объяснила начальник отдела регистрации животных ГП «Агентство по идентификации и регистрации животных» Наталья Чернецкая.

Собственников незарегистрированных питомцев будут штрафовать. Например, за выгул собаки-«нелегала» придется заплатить от 425 до 510 грн. Составлять протоколы будет полиция.

Зоозащитники уверены, из-за этого бродячих животных станет только больше. «Бабушки, дедушки не смогут их содержать, оплачивать и будут выбрасывать на улицу. Это, наверное, желание пополнить бюджет страны, а не решить проблему бездомных животных. Кто-то же будет зарабатывать, куда же все эти средства будут идти!», – считает президент международной Общественной организации «Общество защиты животных SOS» Тамара Тарнавская.

По мнению зоозащитников, сначала нужно сделать бесплатной стерилизацию кошек и собак, создать для них приюты и пункты передержки. А затем уже внедрять регистрацию.

Источник: ТК «Донбасс»