Осень – сезон ОРВИ: На Донетчине врачи советуют задуматься о профилактике (Видео). Новости

В Донецкой области в течение нескольких дней бушевала непогода. Из-за перемены погодных условий некоторые украинцы стали чувствовать себя хуже: головная боль, недомогание, кашель и насморк. Врачи советуют задуматься о профилактике ОРВИ.

Понижение температуры, сильный ветер и дождь. По мнению жительницы Мариуполя (Донецкая обл.) Дарины, такие перемены влияют на физическое самочувствие. Осень – сезон ОРВИ, поэтому нужно следить за здоровьем. «Хорошо одеваюсь, профилактику делаю, чай с лимоном, с малиной. Капли беру тоже для профилактики. Бабушкины средства, "звездочка". Сначала самолечение, а потом, если осложнение – идем к врачу», – говорит пациентка.

А вот пенсионерка Ксения Буглаева врачам не доверяет. Предпочитает лечиться самостоятельно. «Температуру собью, тепло надо, обязательно ноги грею. Пройдет немножко, отпустит и все», – поделилась она.

Медики акцентируют: самолечение – опасно и может привести к серьезным осложнениям. «Всегда проще лечить начало заболевания. Обращаются в аптеку и принимают все подряд. Жаропонижающие, которые в народе называются противогриппозные. От гриппа препараты, всякую смесь», – рассказала семейный врач Елена Улзетуева.

Фармацевты говорят, если лекарства покупать в социальной аптеке, можно существенно сэкономить семейный бюджет. «200-250 будет в зависимости от того, что нужно человеку. Нужны ли человеку жаропонижающие, не нужны. Повышенная температура – жаропонижающие, к антибактериальному препарату желательно пробиотики», – говорит директор одной из аптек Алексей Гранковский.

Кроме того, медики советуют не экономить на здоровье и в начале осени. Пока не началась эпидемия – сделать прививку от гриппа.

Как сообщалось ранее, с октября в Украине начнется сезон гриппа. Чтобы защитить себя и родных, следует начинать планировать в календаре время, когда можно делать прививки для профилактики.

Источник: ТК «Донбасс»

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