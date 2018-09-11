ВМС Украины усилили защиту Азовского моря (Фото). Новости

В Бердянском морском торговом порту был спущен на воду первый бронекатер Вооруженных морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море «Лубны». Об этом на своей странице в Facebook cообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«И еще несколько хороших новостей сегодня. Вчера, во исполнение поручения президента Украины, по неоднократным обращениям министра инфраструктуры Владимира Омеляна, с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря, и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны" (проект Гюрза-М). Уже в ближайшее время он будет не один», – сообщил Лавренюк.

Он также добавил, что 25 сентября ожидается прибытие в МТП «Черноморск» еще 7 новых GE «Тризуб».