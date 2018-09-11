В Украине никто не анализирует жилищные проблемы переселенцев, – Комнатный. Новости

В Украине на сегодня никто не анализирует жилищные проблемы переселенцев. Об этом заявил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный (на фото) в интервью «УНИАН».

«Начнем с того, что в нашей стране сегодня около одного с половиной миллиона внутренних переселенцев. Никто не анализирует их жилищные проблемы. Есть реестр переселенцев, который работает в тестовом режиме, но в нем нет раздела о том, требуют ли они жилья или же приехали и уже купили здесь жилье, либо приехали к родственникам», – сказал он.

Комнатный привел данные общественных организаций, по которым около 60% переселенцев остро нуждаются в жилье на подконтрольной украинской власти территории. «Что происходит в стране с решением жилищных проблем переселенцев? Есть некоторые программы, в основном грантовые, либо программы органов местного самоуправления по обеспечению переселенцев временным жильем. Людям предлагают либо модульные городки, железные домики, вагончики, либо это предоставление каких-то номеров в государственных или коммунальных гостиницах, или же каких-то заброшенных жилых помещений. Мы понимаем, что человек или семья не может жить и развиваться в такой среде. Но комплексной государственной программы по обеспечению жильем переселенцев в нашей стране сегодня не существует», – рассказал глава правления Госмолодежьжилья.

Напомним, 62% переселенцев вынуждены арендовать жилье.

Читайте также: