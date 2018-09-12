В Украине увеличат финансирование на строительство и ремонт дорог. Новости

В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Украине выделят 56 млрд грн, увеличится финансирование и для дорог местного значения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«В этом году мы выделили 47 млрд грн. В следующем году на дорожное строительство в стране мы выделим в сумме 56 млрд грн. Если в этом году мы выделили 11 млрд грн на местные дороги, то в следующем году мы выделим 17 млрд грн на местные дороги», – сказал он.
По его словам, в этом году деньги на ремонт дорог есть в каждой области Украины, но показатели их расходования разнятся, а те средства, которые областные власти не смогли потратить, Кабмин перераспределяет на другие регионы. «Мы дороги начали масштабно строить в этом году, продолжим масштабно строить и в следующем», – заявил Гройсман.
Как сообщалось ранее, в этом году на строительство и реконструкцию дорог в Украине было выделено 47 млрд грн, целенаправленно ли их используют в регионах, сейчас проверяют аудиторы.
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