На востоке Украины поддержка НАТО выросла с показателей статистической погрешности. Новости

Несколько лет назад на востоке Украины поддержка НАТО была в границах статистической погрешности, но сегодня это не так. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во вторник, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Руслан Кермач, представляя результаты социологического опроса*.

«Центральные регионы более проантлантически настроены, восток и юг в этом отношении немного отстают. Хотя, если мы оперируем данными по линии 2012-2013 годов, то мы видим, что в этот период, который предшествовал российской агрессии, на этом этапе разрыв между западом и центром, как проатлантическими регионами, и востоком, был просто катастрофическим: и на востоке, и на юге эти показатели поддержки НАТО были в границах статистической погрешности», – сказал он.

«Сегодня это не так. Сегодня в восточном регионе 25% выступают за НАТО, в южном – 21%», – продолжил Кермач.

По его словам, важным аспектом этих показателей общественного мнения является мотивация людей. «Главным аргументом в пользу НАТО определяющим для граждан является то, что членство в Альянсе даст гарантию безопасности Украине. Также весомыми мотивами является то, что членство в НАТО позволит противостоять агрессии России – 34% так считают, и то, что это даст возможность укрепить и модернизировать украинскую армию – 32% соответственно», – сообщил аналитик.

«Это не абсолютные показатели, это данные по тем опрошенным, которые выступают за НАТО, те, которые ответили, что они поддерживают НАТО, и мы у них в ответ спросили, почему», – добавил эксперт.

Он также рассказал, что готовность принять участие в референдуме относительно членства Украины в НАТО остается примерно на одинаково высоком уровне с 2012 года, а вот результаты голосования, если бы оно состоялось, кардинально отличаются. В 2018 году опрос показал, что, если бы такой референдум проводился, то 63% граждан приняли бы в нем участие, из них – 67% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

*Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа 2018 года. Всего был опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%. К восточным регионам социологи отнесли Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую области и Донбасс.

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