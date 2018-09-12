ДТП в Донецке: Легковой автомобиль врезался в трамвай, мусоровоз сбил женщину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители рассказывают о ДТП. Подробностями происшествий люди делятся в соцсетях.

Так, в местном паблике дончане сообщают, что 11 сентября в Донецке на пересечении ул. Панфилова и ул. Куйбышева произошло ДТП: «Volkswagen» врезался в трамвай.

Жители Донецка удивляются, как можно врезаться в трамвай, если они ходят так редко:

Вадим: «Один трамвай в 4 часа, и то в него врезаться. Это надо быть гением или пьяным»;

Денис: «Это судьба...»;

Дмитрий: «Он ждал его!».

Кроме того, 11 сентября произошла еще одна авария. Дончане сообщают, что примерно в 15:40 в районе «Обжоры» на Ленинском «мусоровоз насмерть переехал жительницу Донецка». Предположительно, сдавал назад и не увидел проходившую женщину.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях сообщали, что в «ДНР» 9 сентября произошло 3 ДТП в Макеевке, одна из аварий – с участием троллейбуса. Кроме того, смертельное ДТП произошло в этот же день в Енакиево.

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