Авария в Донецке: На перекрестке столкнулись два авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Согласно сообщениям, авария произошла 11 сентября утром: столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Славута». «Донецк. Текстильщик. Авария на перекрестке возле "Обжоры" сегодня утром», – указывает автор поста точное место ДТП.





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