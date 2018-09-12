Авария в Донецке: На перекрестке столкнулись два авто (Фото). Новости

Авария в Донецке: На перекрестке столкнулись два авто (Фото)

12.09.18 09:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Согласно сообщениям, авария произошла 11 сентября утром: столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Славута». «Донецк. Текстильщик. Авария на перекрестке возле "Обжоры" сегодня утром», – указывает автор поста точное место ДТП.


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