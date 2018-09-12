За санкции Россия будет мстить на Донбассе, – военный эксперт. Новости

За усиление экономического давления и введение новых санкций Россия будет мстить эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал политический и военный эксперт Алексей Арестович
«Ситуация в России начинает дрожать и колебаться, жестокость, с которой ее подавляют, это террор настоящий, показывает, что у власти немного осталось аргументов, кроме террора, что на фоне продления пенсионного возраста, они не могут это компенсировать другими социально-экономическими вещами, и вынуждены просто пугать тех, кто в будущем собирается на демонстрации», – сказал он.
По его мнению, вооруженный конфликт на Донбассе будет продолжаться, а все, кто думает, что Россия оставит Украину в покое, «крупно ошибаются», потому что РФ будет мстить за санкции.
«Санкции – значит больше обстрелов [на Донбассе]. На чем им, бедным, отрываться еще? Только так. Но и здесь все неблагополучно [для РФ], потому что новые оружейные контракты идут: в ответ на провокации России в Азовском море американцы сказали, что дадут Украине противокорабельные ракеты и ПВО. И здесь Россию подпирают очень сильно», – отмечает Арестович.
Военный эксперт также считает, что увеличение пенсионного возраста в России – это прямое следствие санкций, которое уже отразилось на настроениях населения РФ, при этом Кремль сам дал международному сообществу оружие, которым по нему можно бить, а к весне 2019 года могут быть введены очередные санкции.
Он также убежден, что Россия не заинтересована в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и введении миротворческой миссии ООН, поскольку потеряет одну из своих переговорных позиций на международной арене.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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