Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября: Проезда ожидали 180 авто. Новости

Сегодня утром, 12 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10560 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9830 человек и 1820 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9070 человек и 1640 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12420 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 180 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «6:18. Еленовка: основная – до третьего туалета, льгота – до второго»;

Сергей: «7:27. Продвинулись машин на 20. Основная так и осталась на третьем туалете»;

Сергей: «8:14. Продвинулись до второго туалета. Конец очереди на третьем».

КПВВ «Гнутово»:

Людмила: «7:00. Октябрь – до села. Начали пускать быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.