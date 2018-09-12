Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября: Проезда ожидали 180 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября: Проезда ожидали 180 авто

ДН

12.09.18 08:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 12 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 10560 человек и 1190 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9830 человек и 1820 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 9070 человек и 1640 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 920 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 12420 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 180 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 20/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Сергей: «6:18. Еленовка: основная – до третьего туалета, льгота – до второго»;
  • Сергей: «7:27. Продвинулись машин на 20. Основная так и осталась на третьем туалете»;
  • Сергей: «8:14. Продвинулись до второго туалета. Конец очереди на третьем».

КПВВ «Гнутово»:

  • Людмила: «7:00. Октябрь – до села. Начали пускать быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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