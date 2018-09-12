На КПВВ «Марьинка» за взятку в 48 тыс. грн задержан сотрудник налоговой милиции ГФС (Фото). Новости

На контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» в Донецкой области правоохранители задержали на взятке сотрудника спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
В штабе сообщили, что 11 сентября правоохранителями из состава Объединенных сил на КПВВ «Марьинка» на взятке в 48 тыс. грн задержан сотрудник спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины.
«Следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задержали буквально на горячем старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области майора налоговой службы», – рассказали в штабе.
Как установили правоохранители, налоговик требовал от гражданина Украины за беспрепятственное перемещение товаров через КПВВ «Марьинка» на временно неподконтрольную территорию взятку в размере 48 тыс. грн. Эту сумму обнаружили и изъяли на месте совершения преступления, после чего сотруднику налоговой сразу надели наручники.
Сейчас продолжаются следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
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