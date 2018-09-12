Губарев заявил об участии в «выборах» в «ДНР»: Обещает «быть в авангарде». Новости

Павел Губарев (на фото слева) в 2014 году. Фото из открытых источников

«Экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев заявил о готовности участвовать в объявленных «выборах» на пост «главы ДНР». Об этом он во вторник, 11 сентября, написал в социальной сети.

«Силам, которые поддерживают нас все эти годы, после убийства Захарченко пришлось принимать срочные решения, чтобы не допустить дестабилизации в ДНР. Было принято временное решение, позволяющее продержаться два месяца. Все, и в Донецке, и в Москве, понимают это», – пишет Губарев.

После долгих объяснений причин, почему он решил пойти на «выборы» «с мечтой о воссоединении с Россией», «экс-народный губернатор ДНР» добавил: «Я бы мог жить для себя… Я был в авангарде весной 2014 года. Я буду в авангарде и сейчас. Я иду на выборы главы республики».

Напомним, в «ДНР» еще до ликвидации Александра Захарченко «выборы» «главы республики» первоначально были запланированы на осень этого года. О своем участии первоначально заявили Александр Захарченко (также была утверждена его «избирательная» программа) и его противник – Александр Ходаковский. «Экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев по состоянию на июнь 2018 года не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на «выборах главы ДНР».

С 1 августа в «ДНР» стартовала подготовка к «выборам» – начали набирать агитаторов.

В августе «экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявил о своем отказе участвовать в избирательной гонке. Он также перечислил иных лиц, отказавшихся баллотироваться на пост «главы ДНР» и назвал троих вероятных участников «выборов». 6 августа стало известно, что члены общественного движения «Донецкая республика» (действует по принципу правящей партии в «ДНР») предложили увеличить срок действия полномочий «народного совета» и «главы ДНР».

После ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «ДНР» назначили проведение «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». 9 сентября о своей готовности участвовать в «выборах» «главы ДНР» заявил Александр Ходаковский.

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